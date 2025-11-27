Игроки «Бетиса» Иско и Амрабат заменены после столкновения друг с другом в матче Лиги Европы
Полузащитники «Бетиса» Иско и Софьян Амрабат столкнулись в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы против «Утрехта». Игра проходит на стадионе «Олимпико де ла Картуха» в Севилье.
В начале матча Иско и Амрабат врезались друг в друга и не смогли продолжить игру. Испанца на 10-й минуте заменил Нельсон Деосса, вместо марокканца спустя пять минут вышел Пабло Форналс.
«Бетис» с 8 очками занимает 12-е место в таблице общего этапа Лиги Европы.
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