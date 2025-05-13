Футбол
13 мая, 17:45

Игрокам «МЮ» дали по два бесплатных билета на финал Лиги Европы

Траты на организацию поездки друзей и родственников игроков «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы против «Тоттенхэма» в Бильбао 21 мая лягут на самих футболистов, сообщает BBC.

По данным источника, каждому футболисту выделили по два бесплатных билета на матч. Также они смогут купить еще по 10 билетов на игру.

Руководство клуба стремится к тому, чтобы как можно больше билетов из 15 тысяч, выделенных для «Манчестер Юнайтед», досталось болельщикам. При этом сотрудники клуба не получат бесплатные билеты на матч, как это было раньше.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — с трофеем, «Манчестер Юнайтед» — без Лиги чемпионов
Моуринью: «Я разрывался в финале Лиги Европы между «МЮ» и «Тоттенхэмом»
Аморим — о работе в «Манчестер Юнайтед»: «Самое тяжелое время в моей карьере»
Постекоглу прокомментировал свое будущее после финала Лиги Европы
Постекоглу: «Третий сезон всегда лучше второго»
Сон Хын Мин: «Я так горжусь этим составом «Тоттенхэма»
Более 200 тысяч болельщиков посетили парад «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы
  • zg

    А бедная уборщица миссис Смит так хотела на финал!Тьфу на ентих бюрократов!Сами то все там будут и железно нахаляву!

    13.05.2025

  • Спринт

    Разумное решение руководства клуба М.Ю. А некий араб решил отдать 600 балетов работникам своего клуба на финал ЛЧ, лишив, тем самым, возможности побывать на матче многих болельщиков команды П-С-Ж

    13.05.2025

