Игрокам «МЮ» дали по два бесплатных билета на финал Лиги Европы

Траты на организацию поездки друзей и родственников игроков «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы против «Тоттенхэма» в Бильбао 21 мая лягут на самих футболистов, сообщает BBC.

По данным источника, каждому футболисту выделили по два бесплатных билета на матч. Также они смогут купить еще по 10 билетов на игру.

Руководство клуба стремится к тому, чтобы как можно больше билетов из 15 тысяч, выделенных для «Манчестер Юнайтед», досталось болельщикам. При этом сотрудники клуба не получат бесплатные билеты на матч, как это было раньше.