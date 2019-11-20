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Игрокам «Манчестер Юнайтед» ограничат прогулку по Нур-Султану из-за мороза

14:07
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Игрокам «Манчестер Юнайтед» из-за мороза ограничат время прогулки по Нур-Султану перед матчем группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщает ESPN.

Игрокам не следует выходить на улицу более чем на 10 минут. Ожидается, что в день матча температура в Нур-Султане будет около -20 градусов по Цельсию.

Матч между «Астаной» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 28 ноября и начнется в 18:50 мск.

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