Игрок «Севильи» заразился коронавирусом. Команде предстоит матч с «Ромой» в Лиге Европы

Один из игроков первой команды «Севильи» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Его личность не раскрывается.

Указано, что болезнь футболиста проходит бессимптомно. Он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. Сегодня клуб провел вторую серию тестов. Их результаты станут известны в четверг.

6 августа «Севилья» сыграет с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в немецком Дуйсбурге. Начало в 19.55 по московскому времени.