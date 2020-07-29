Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Игрок «Севильи» заразился коронавирусом. Команде предстоит матч с «Ромой» в Лиге Европы

16:14
Лига Европы.
Лига Европы.
Теги:

Один из игроков первой команды «Севильи» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Его личность не раскрывается.

Указано, что болезнь футболиста проходит бессимптомно. Он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. Сегодня клуб провел вторую серию тестов. Их результаты станут известны в четверг.

6 августа «Севилья» сыграет с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в немецком Дуйсбурге. Начало в 19.55 по московскому времени.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир