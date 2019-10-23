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«Играли на победу, но не всегда получается выиграть». Обляков — о выступлении ЦСКА в Лиге Европы и «Ференцвароше»

15:28
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии домашнего матча группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» отметил, что готов к матчу на 100%.

— Знаю о сопернике не так много, — цитирует официальный сайт клуба Облякова. — Сегодня еще разберем их игру, посмотрим с Виктором Михайловичем и тренерским штабом. У них одна победа и одна ничья в Лиге Европы, знаю, что они играли от себя и старались показывать хороший футбол.

Неудачный результат по итогам двух первых туров? Мы играли на победу, но не всегда получается выиграть, это футбол. К матчу готов на 100 процентов. 90 минут проведу спокойно.

ЦСКА — Ференцварош

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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