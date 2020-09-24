Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что результаты команды в чемпионате России не повлияют на нее в матче квалификации Лиги Европы против «Маккаби». Ростовчане идут на 7-м месте в Тинькофф-РПЛ.

— Пока тяжело оценивать выступление команды в нынешнем сезоне, — цитируют «Известия» Балахнина. — Удовлетворительными результаты и игру назвать нельзя. Но они и не плохие. Поэтому дончане и находятся на седьмом месте. Действуют достаточно уверенно, но, наверное, не совсем так, как от них ждали. В любом случае выступление в чемпионате России вряд ли повлияет на матчи в Лиге Европы, где игра с «Маккаби» стоит особняком и является совершенно отдельной историей.

Трудно сказать, как скажется на характере игры то, что этот раунд проходит в один матч. Думаю, прибавится ответственности со стороны обеих команд. Цена ошибки тут возрастает в разы. Тем более выход в следующий раунд само по себе достижение, а тут еще есть шанс сыграть с «Тоттенхэмом». Это важно и для команды, и для болельщиков.