Игорь Суркис: "Интересно проверить свои силы на фоне такого соперника, как "Челси"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Команде предстоит сыграть с "Челси".

- Я отреагировал на жеребьевку абсолютно спокойно. Нам попался очень именитый соперник, будет интересно посмотреть, на каком уровне мы находимся. Мы всегда стремимся играть в Лиге чемпионов, а "Челси" - как раз соперник такого уровня. Наша команда тоже прогрессирует. Не вижу ничего страшного в таком жребии. Очень важно в этом противостоянии сохранить интригу до ответного матча в Киеве. Тогда, думаю, у нас будут шансы пройти "Челси". Верю в ребят, думаю, команда тоже с оптимизмом восприняла эту жеребьевку. Повторюсь, интересно проверить свои силы на фоне такого соперника, - цитирует президента официальный сайт клуба. - До нашей встречи пройдет несколько туров чемпионата Украины, футболисты будут находиться в лучших кондициях. Понятно, что в Англии совсем другой уровень чемпионата, мы давно не играли с таким мощным соперником, поэтому хотелось бы посмотреть, чего мы на самом деле стоим и как прогрессирует наша молодежь.

Матчи пройдут 7 и 14 марта.

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