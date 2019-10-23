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Игорь Харатин: «Матч с российским клубом? Я не делю игры на принципиальные и нет»

18:12

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы с ЦСКА.

— Для вас имеет значения матч именно с российским клубом?

— Я — профессиональный футболист. Я не делю игры на важные или принципиальные. Для меня каждая следующая игра самая важная Мне главное выходить и показать хорошую игру.

— Что знаете о сопернике?

— У нас было теоретическое занятие по ЦСКА. Это хорошо сбалансированная команда, которая хорошо атакует, любит атаковать, хорошо использует прессинг. Есть индивидуально сильные игроки. Но главный козырь команды — их командные действия, они этим выделяются.

— Ничья будет хорошим результатом?

— Разумеется, мы приехали только за победой. Каждая нормальная команда ставит целью только выигрывать. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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