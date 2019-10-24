Игорь Харатин: «Футболистов ЦСКА выделяет высокое индивидуальное мастерство»

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против ЦСКА отметил сильные стороны московского клуба.

— Чем чаще ты играешь в еврокубках, тем проще тебе подготовиться, — приводит слова украинского футболиста официальный сайт «Ференцвароша». — Ты учишься выкладываться на все сто процентов и привыкаешь к новым, более высоким скоростям.

Мы разбирали игру ЦСКА. Отмечали их сильные и слабые стороны. У них очень сильная атака, они умеют активно прессинговать. Также их футболистов выделяет высокое индивидуальное мастерство, но, в первую очередь, они сильны именно командными действиями.

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