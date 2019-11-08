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Игорь Дивеев: «Не слежу за турнирной таблицей в Лиге Европы, моя задача выходить и играть»

21:20
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил причины ничьи в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

— Не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме, в первом была пара моментов, — приводит слова Дивеева CSKA TV. — Игра была равная, но мы заслуживали победу, я считаю. В первом матче было то же, что и сейчас. Мы контролировали игру, но в первом матче нам не удалось забить, а сопернику удалось. Почти одинаковые игры, нам не хватает реализации.

— Математические шансы на выход из группы еще остаются.

— Я не слежу за турнирной таблицей. Моя задача выходить и играть, потом посмотрим на положение дел в таблице.
ЦСКА после 4 матчей в группе H занимает последнее место, имея в активе одно очко. Следующий матч в турнире армейцы проведут 28 ноября против «Лудогорца».

Лига Европы: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Ференцварош — ЦСКА

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=TT23GFvY0nE

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