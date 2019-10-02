Игорь Дивеев: «Меня уже считают опытным? Так получилось»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Встреча пройдет в четверг, 3 октября.

— Вас называют одним из самых опытных игроков ЦСКА. Как вы к этому относитесь?

— Опытный, не опытный... моя задача — помогать игрокам как центральному защитнику. Справа, слева... Проводим много игр, поэтому так выходит.

— Вы знаете игрока «Эспаньола» Тугаринова. Общались с ним? Спрашивали что-то про соперника?

— Да, мы с ним играли в сборной до 20 лет, хорошо общаемся. Если не ошибаюсь, он играл в «Барселоне», потом перешел в «Эспаньол». Но я не спрашивал, как они играют. У нас есть Виктор Михайлович, он все скажет, как играет соперник. (Александр Рогулев)