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Игнатьев не тренируется перед «Хетафе»

17:07
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В тренировке «Краснодара» перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе» не принял участие нападающий Иван Игнатьев. Также на поле с первых минут не появился полузащитник Вандерсон Масиэл, который отправился туда позже — после того, как открытые для прессы 15 минут тренировки закончились.

После 1-го тура «Краснодар» и «Трабзонспор» очков в группе С не набрали. Лидируют «Базель» и «Хетафе» — у них 3 балла. (Екатерина Потапова)

Краснодар — Хетафе

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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