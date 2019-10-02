Игнатьев не тренируется перед «Хетафе»

В тренировке «Краснодара» перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе» не принял участие нападающий Иван Игнатьев. Также на поле с первых минут не появился полузащитник Вандерсон Масиэл, который отправился туда позже — после того, как открытые для прессы 15 минут тренировки закончились.

После 1-го тура «Краснодар» и «Трабзонспор» очков в группе С не набрали. Лидируют «Базель» и «Хетафе» — у них 3 балла. (Екатерина Потапова)

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