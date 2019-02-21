"Идем на Восток". Мощный перформанс болельщиков "Зенита"

Фанатский сектор петербургского "Зенита" подготовил перформанс к началу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".
На вираже появилось огромное полотно с двуглавым орлом, который навис над двумя птенцами в турецких фесках. С двух сторон от орла изображены артиллерийские орудия. Под полотном находится надпись - "Идем на Восток".
Напомним, первая игра, прошедшая на прошлой неделе в Стамбуле, завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:1. (Егор Бычков)
Волна идет на Восток #ЗенитФенербахче– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 21 февраля 2019 г.
⚪️🔵 pic.twitter.com/qn9lw97RKh
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