"Идем на Восток". Мощный перформанс болельщиков "Зенита"

Фанатский сектор петербургского "Зенита" подготовил перформанс к началу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

На вираже появилось огромное полотно с двуглавым орлом, который навис над двумя птенцами в турецких фесках. С двух сторон от орла изображены артиллерийские орудия. Под полотном находится надпись - "Идем на Восток".

Напомним, первая игра, прошедшая на прошлой неделе в Стамбуле, завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:1. (Егор Бычков)