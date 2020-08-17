Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Хулен Лопетеги: «Севилье» пришлось много страдать во втором тайме»

02:02
Хулен Лопетеги. Фото ФК "Севилья".
Хулен Лопетеги. Фото ФК "Севилья".
Теги:

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Конечно, мы рады, — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. — Это был трудный матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но затем мы выровняли игру. Все сыграли хорошо. Против «Юнайтед» приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. «МЮ» — большая команда, которая показывает хороший футбол.

Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. Ждали де Йонга и воспользовались преимуществом. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал. Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Севилья — Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030141--sevilla-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир