Хулен Лопетеги: «Севилье» пришлось много страдать во втором тайме»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Конечно, мы рады, — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. — Это был трудный матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но затем мы выровняли игру. Все сыграли хорошо. Против «Юнайтед» приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. «МЮ» — большая команда, которая показывает хороший футбол.

Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. Ждали де Йонга и воспользовались преимуществом. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал. Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».