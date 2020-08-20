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Хулен Лопетеги: «Интер» совсем не похож на «Рому», хотя команды играют по схожей схеме»

23:10
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Интера». Он сравнил нерадзурри с «Ромой», которую его команда победила в 1/8 финала со счетом 2:0.

«У «Интера» хорошо сбалансированная команда, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой игре как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат.

Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, что важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру. Наш выход в финал можно описать разными словами. Мы спокойны и должны сохранить хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель — выиграть.

«Рома» и «Интер» совсем не похожи, хотя команды играют по схожей системе. Это совершенно разные команды, и мы должны быть готовы к этому".

Матч состоится 21 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Севилья — Интер

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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