Хулен Лопетеги: «Для победы над «Вулверхэмптоном» нам нужно будет выдать шикарный матч»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Вулверхэмптона». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

— Совершенно очевидно, что для победы нам нужно будет выдать шикарный матч, — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. — Необходимо сосредоточиться на своей игре и использовать собственные козыри. Соперник очень серьезный. Матч, полагаю, получится равным и крайне упорным.

Мы готовы ко всем трудностям. Формат Лиги Европы слегка изменился, но нам предстоит ответить на те же вопросы, что и по ходу всего сезона. Нужно показать максимум своих возможностей.