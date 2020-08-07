Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Хулан Лопетеги о Банеге: «Когда он играет хорошо, то хорошо играет и вся «Севилья»

00:45
Теги:

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча с «Ромой» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы. Он отмети игру полузащитника команды Эвера Банеги.

«Когда он хорошо играет, то и вся команда играет хорошо, — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. — И наоборот. Сейчас он играет на очень высоком уровне. А еще он настоящий боец. Но сегодня все хорошо себя проявили. Фернандо еще толком не успел освоиться в команде, а уже показал свой характер, решительный настрой и бойцовские качества».

В 1/4 финала «Севилья» сыграет с «Вулверхэмптоном».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028229--sevilla-vs-roma/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир