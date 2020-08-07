Хулан Лопетеги о Банеге: «Когда он играет хорошо, то хорошо играет и вся «Севилья»
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча с «Ромой» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы. Он отмети игру полузащитника команды Эвера Банеги.
«Когда он хорошо играет, то и вся команда играет хорошо, — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. — И наоборот. Сейчас он играет на очень высоком уровне. А еще он настоящий боец. Но сегодня все хорошо себя проявили. Фернандо еще толком не успел освоиться в команде, а уже показал свой характер, решительный настрой и бойцовские качества».
В 1/4 финала «Севилья» сыграет с «Вулверхэмптоном».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028229--sevilla-vs-roma/
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