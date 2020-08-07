Хулан Лопетеги о Банеге: «Когда он играет хорошо, то хорошо играет и вся «Севилья»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча с «Ромой» (2:0) в 1/8 финала Лиги Европы. Он отмети игру полузащитника команды Эвера Банеги.

«Когда он хорошо играет, то и вся команда играет хорошо, — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. — И наоборот. Сейчас он играет на очень высоком уровне. А еще он настоящий боец. Но сегодня все хорошо себя проявили. Фернандо еще толком не успел освоиться в команде, а уже показал свой характер, решительный настрой и бойцовские качества».

В 1/4 финала «Севилья» сыграет с «Вулверхэмптоном».