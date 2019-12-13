Хуан Мата: «В первом тайме «АЗ» был лучше «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после победы над «АЗ» в 6-м туре Лиги Европы (4:0) отметил, что соперник был лучше в первом тайме.

— В первом тайме они были лучше, — цитирует пресс-служба УЕФА Мату. — Второй тайм в нашем исполнении был намного лучше — мы немного изменили формацию и забили несколько хороших голов. В перерыве мы говорили о необходимости изменений и повышения прессинга.

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