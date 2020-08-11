Хуан Мата: «Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу Европы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Копенгагена» (1:0).

— Команда достаточно устала физически, — приводит слова Маты официальный сайт УЕФА. — Это была не лучшая игра, но на этом этапе сезона и по прошествии стольких месяцев очень важно победить. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир.

«Копенгаген» сыграл в хороший футбол. Мы могли бы забить больше голов в дополнительное время. Мы знали, что нужно провести хорошую игру и постараться создать моменты.

Соперник по полуфиналу? У нас нет предпочтений. «Вулверхэмптон» хорошо выступил в АПЛ, а «Севилья» — блестящая команда с блестящим тренером.