Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» не должен был пропускать от «Брюгге»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничейный результат в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (1:1). Оба мяча были забиты в первом тайме.

— Они здорово начали, играли в хороший футбол и защищались компактно, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА. — Мы не должны были пропускать, но забили из-за их ошибки. Во втором тайме были намного лучше, чем в первом, имели несколько моментов.

Во втором половине встречи мы лучше прессинговали и больше времени проводили на своей половине поля. Не смогли найти свободных зон в первом тайме. 1:1 — не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить.

Брюгге — Манчестер Юнайтед