Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон после поражения от «Фейеноорда» в 3-м туре Лиги Европы (1:3) отметил, что красно-синие ехали в Голландию за победой. Также он добавил, что нужно изучить игру и сделать выводы.

— Мы разочарованы результатом, — цитирует пресс-служба УЕФА Сигурдссона. — Хотели одержать здесь первую победу в Лиге Европы, но у нас ничего не вышло. Мы должны были играть лучше. Не использовали моменты так, как надеялись, а соперник сделал это. «Фейеноорд» — хорошая команда. Они забили три гола за короткий период и убили игру. Этого не должно быть. У нас классная команда. Так что нам придется изучить игру и понять, что произошло.