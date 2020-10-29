Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал четыре замены в перерыве между таймами матча Лиги Европы против «Антверпена» (0:1).

— Я хотел бы сделать 11 замен, — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА. — Я не сделал все пять замен, потому что побоялся. В перерыве я пытался исправить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Во втором тайме мы стали действовать лучше. В конце концов, «Антверпен» заслужил победу. Лучшая команда выиграла, а худшая — проиграла.