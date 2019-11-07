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Хосе Соса не сыграет против «Краснодара»

14:05
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Полузащитник «Трабзонспора» Хосе Соса не сможет помочь команде в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Краснодара», сообщает официальный сайт УЕФА.

Накануне игры 34-летний хавбек получил травму, из-за чего тренерский штаб команды решил не брать аргентинца в Краснодар.
Матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором» пройдет 7 ноября и начнется в 20:55 мск.

Соса сыграл во всех матчах «Трабзонспора» на групповом этапе Лиги Европы, в которых забил один гол. В 10 играх чемпионата Турции хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Краснодар — Трабзонспор

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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