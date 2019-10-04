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Хосе Бордалас: «В испанской лиге «Краснодар» был бы важным клубом»

04:29
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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Лиги Европы (2:1) дал оценку краснодарскому стадиону. Также он выразил мнение, что российская команда могла бы быть на ведущих ролях в чемпионате Испании.

— У «Краснодара» есть общие черты с испанскими командами, — цитирует ТАСС Бордаласа. — Игроки хорошо комбинируют, играют вертикально. В испанской лиге «Краснодар», думаю, был бы важным клубом.

У «Краснодара» фантастический стадион, никогда не был здесь, видел его только по телевизору. Я поздравляю всех, кто построил эту арену, в Испании есть большие стадионы, но всем нам понравился этот стадион, и мы поздравляем «Краснодар» с тем, что он у них есть.

Краснодар — Хетафе

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6962354

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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