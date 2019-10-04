Хосе Бордалас: «В испанской лиге «Краснодар» был бы важным клубом»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Лиги Европы (2:1) дал оценку краснодарскому стадиону. Также он выразил мнение, что российская команда могла бы быть на ведущих ролях в чемпионате Испании.

— У «Краснодара» есть общие черты с испанскими командами, — цитирует ТАСС Бордаласа. — Игроки хорошо комбинируют, играют вертикально. В испанской лиге «Краснодар», думаю, был бы важным клубом.

У «Краснодара» фантастический стадион, никогда не был здесь, видел его только по телевизору. Я поздравляю всех, кто построил эту арену, в Испании есть большие стадионы, но всем нам понравился этот стадион, и мы поздравляем «Краснодар» с тем, что он у них есть.

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