Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Лиги Европы (2:1) отметил игру нападающего Ари.

— Ари — очень сильный игрок, очень важный для «Краснодара», он создал нам много проблем, — цитирует ТАСС Бордаласа. — Ари — очень умный футболист, он знает, как правильно занимать позицию на поле за спиной у игроков соперника. Он участвовал во всех единоборствах и показал отличный футбол. Конечно, его гол был хорош, но мы смогли удержать игру и победить.

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