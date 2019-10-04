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Хосе Бордалас: «Ари — очень умный футболист»

03:18
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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Лиги Европы (2:1) отметил игру нападающего Ари.

— Ари — очень сильный игрок, очень важный для «Краснодара», он создал нам много проблем, — цитирует ТАСС Бордаласа. — Ари — очень умный футболист, он знает, как правильно занимать позицию на поле за спиной у игроков соперника. Он участвовал во всех единоборствах и показал отличный футбол. Конечно, его гол был хорош, но мы смогли удержать игру и победить.

Краснодар — Хетафе

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6962354

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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