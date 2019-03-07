08:45 | Футбол — Лига Европы

Хосе Амависка: "Вильярреал" проводит плохой сезон в чемпионате, теряет очень много очков. Да и состав послабее, чем у "Зенита"

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Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Амависка перед первым матчем  1/8 финала Лиги Европы "Зенит" - "Вильярреал" отметил, что сопернику петербуржцев игры на вылет даются тяжело. Он также добавил, что состав у испанцев послабее, чем у команды Сергея Семака .

– Игры на вылет даются "Вильярреалу" тяжело, – приводят "Известия" слова Амависка. – Эта команда проводит плохой сезон в чемпионате, теряет очень много очков. Да и состав у "Вильярреала" послабее, чем у "Зенита". Тем не менее хочется верить, что уровня испанского футбола хватит как минимум для того, чтобы навязать борьбу.

Матч пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:55 по московскому времени.

Зенит – Вильярреал

Матч "Зенит" – "Вильярреал" состоится 7 марта, начало – в 20.55 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/853225/sevastian-terletckii/sezon-korridy-otkryt-krasnodar-i-zenit-proveriat-na-prochnost-ispanskie-kluby-v-lige-evropy

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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