Хоркина: «Спартак» может добиться победы в матче с «Наполи» за счет физподготовки"
12:17
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».
«Я всегда желаю представителям нашей страны побед по всем направлениям. «Спартак» ждет сложный матч. Надо смелее идти в атаку, но грамотно рассчитать силы, чтобы выдержать темп итальянской команды. Если сегодня именно физическая подготовка поможет «Спартаку» продержаться, тогда будет победа», — сказала Хоркина «СЭ».
Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет сегодня, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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