Хоркина: «Спартак» может добиться победы в матче с «Наполи» за счет физподготовки"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».

«Я всегда желаю представителям нашей страны побед по всем направлениям. «Спартак» ждет сложный матч. Надо смелее идти в атаку, но грамотно рассчитать силы, чтобы выдержать темп итальянской команды. Если сегодня именно физическая подготовка поможет «Спартаку» продержаться, тогда будет победа», — сказала Хоркина «СЭ».

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет сегодня, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.