Хорхе Сампаоли считает, что «Марсель» владел подавляющим преимуществом в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Локомотива» (1:1).

«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры, — сказал специалист. — К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше.

Доволен тем, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить. Поймите, у нас совсем молодая команда — все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось.

Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги Европы».

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.