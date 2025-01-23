«Хоффенхайм» и «Тоттенхэм» встретятся в матче Лиги Европы УЕФА

«Хоффенхайм» примет «Тоттенхэм» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на «ПреЗиро Арене» в Зинсхайме и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» набрал шесть очков, «Тоттенхэм» — 11. В 6-м туре «Хоффенхайм» сыграл вничью со «Стяуа» (0:0), а «Тоттенхэм» — с «Рейнджерс» (1:1).