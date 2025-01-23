«Тоттенхэм» обыграл «Хоффенхайм» в матче Лиги Европы

«Тоттенхэм» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:2.

У английской команды дубль оформил Сон Хын Мин и еще один гол забил Джеймс Мэддисон, на счету которого также результативная передача. У немецкого клуба отличились Антон Штах и Давид Моква Нтусу.

«Тоттенхэм» с 14 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице общего этапа. У «Хоффенхайма» 6 баллов и 28-я строчка, однако команда сохраняет шансы на попадание в плей-офф.