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Сегодня, 22:35

«Тоттенхэм» обыграл «Хоффенхайм» в матче Лиги Европы

Алина Савинова
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«Тоттенхэм» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:2.

У английской команды дубль оформил Сон Хын Мин и еще один гол забил Джеймс Мэддисон, на счету которого также результативная передача. У немецкого клуба отличились Антон Штах и Давид Моква Нтусу.

«Тоттенхэм» с 14 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице общего этапа. У «Хоффенхайма» 6 баллов и 28-я строчка, однако команда сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 20:45. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:3
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:1
Маккаби Тель-Авив
Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 20:45. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:0
Андерлехт
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ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Хоффенхайм
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