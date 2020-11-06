«Хоффенхайм» разгромил «Слован», «Црвена Звезда» победила «Гент»
В матчах третьего тура Лиги Европы в группе L «Хоффенхайм» уверенно победил «Слован» (5:0). «Црвена Звезда» переиграла «Гент» (2:1).
Лига Европы
Группа L
3-й тур
«Хоффенхайм» (Германия) — «Слован» (Чехия) — 5:0 (2:0)
Голы: Даббур, 22 (1:0). Даббур, 30 (2:0). Гриллич, 59 (3:0). Адамян, 71 (4:0). Адамян, 76 (5:0).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт (Гриллич, 46), Акпогума (Нордтвейт, 61), Богард, Руди (Самассеку, 47), Гачинович, Баумгартнер (Бельфодиль, 73), Даббур (Адамян, 62), Сков, Бебу, Клаусс.
«Слован»: Гасалик, Качараба, Микула, Кошельник, Пурзитидис, Громада (Михал, 77), Канкола (Дворжак, 90+2), Мара, Нешицки (Казда, 90+2), Косек (Черницки, 90+2), Рондич (Чано, 67).
Предупреждения: Пурзитидис, 28. Богард, 36. Кошельник, 52.
Судья: Карасев (Россия).
5 ноября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Гент» (Бельгия) — 2:1 (1:1)
Голы: Канга, 12 (1:0). Оджиджа-Офоэ, 31 (1:1). Катаи, 59 (2:1).
«Црвена Звезда»: Борьян, Гаич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Канга (Панков, 83), Саного, Иванич (Петрович, 64), Бен Набуан (Николич, 90+1), Катаи (Спиридонович, 90+1), Фальчинелли.
«Гент»: Косеманс, Ботака (Ньянгбо, 63), Мохаммади, Кастро-Монтес, Ханше-Ольсон, Оджиджа-Офоэ (Кляйндинст, 81), Маррех, Дорш, Овусу (Кумс, 75), Яремчук, Букари.
Предупреждения: Мохаммади, 24. Саного, 45. Милунович, 45. Букари, 48. Катаи, 84. Гобелич, 90+6.
Судья: Фаббри (Италия).
5 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».