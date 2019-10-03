Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Евпопы с «Эспаньолом» отметил, что после поражения от «Лудогорца» в 1-м туре сразу же подумал о болельщиках.

— Ничья «Эспаньола» с «Ференцварошем» в параллельном матче первого тура ЛЕ в плюс? Да, это небольшая ложка меда в бочке дегтя, — цитирует пресс-служба клуба Кучаева. — Но в любом случае в первом туре или во втором невозможно решить какие-то задачи, обеспечить себе выход в следующую стадию. Можно сыграть неудачно, но потом собраться и выиграть все оставшиеся матчи. Поэтому стараюсь не обращать внимания на результаты первых туров.

— Когда мы уступили «Лудогорцу», первая мысль у меня была о болельщиках. Которые приехали в немалом количестве — посмотреть футбол, поддержать нас. А мы так сыграли... Хочу извиниться за это. Сейчас самое важное — постараться реабилитироваться, победить в этом матче для нашего 12-го игрока. Всегда нужно учитывать, что ты можешь проиграть любой поединок из шести. Но мы сделали это уже в первом туре, и больше права на ошибку у нас нет.

Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится 3 октября и начнется в 19:55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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