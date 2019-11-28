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«Хетафе» с минимальным счетом одолел «Трабзонспор» и сохранил второе место в группе

28 ноября 2019, 20:41
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В матче группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Хетафе». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Испанский клуб набрал 9 очков и сохранил второе место в группе C, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Лига Европы

Группа C

«Трабзонспор» (Турция) — «Хетафе» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Хайме Мата, 50.

«Трабзонспор» (Турция): Эрдже Кардешлер, Иванилду Фернандеш, Хоссейни (Кампи, 70), Абдуррахим Дурсун, Серкан Асан, Доган Эрдоган, Абдюлкадир Пармак, Керем Байкуш (Камил Черекчи, 89), Авдияй (Бехлюль Айдын, 59), Фыратджан Юзюм, Мухаммет Акпинар.

«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Портильо, Фажр, Кенеди (Кукурелья, 86), Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 62), Хайме Мата (Тимор, 73).

Предупреждения: Хоссейни, 17. Серкан Асан, 41. Фажр, 64. Ньом, 75. Кукурелья, 90.

Судья: Трейманис (Латвия).

28 ноября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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