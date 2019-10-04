«Хетафе» покоряет Россию». Испанский клуб ликует после первой гостевой победы в Европе за 11 лет

«Хетафе» после победы над «Краснодаром» (2:1) в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы опубликовал в Twitter ряд постов, посвященных этой встрече.

— «Хетафе» покоряет Россию и становится лидером, — написал клуб. — Это первая победа «Хетафе» в Европе за 11 лет после легендарных 2:1 в матче с «Бенфикой» (6 марта 2008 года на стадии 1/8 финала Кубка УЕФА).

CR?NICA | El Getafe conquista Rusia y se pone l?derhttps://t.co/NRKWgtfwui pic.twitter.com/NCAVPxM7lQ — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 3, 2019

После 2 туров испанский клуб с 6 очками возглавляет группу С, «Краснодар» с нулем баллов замыкает турнирную таблицу.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей