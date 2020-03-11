«Хетафе» не хочет ехать на матч с «Интером» из-за коронавируса

Президент «Хетафе» Анхель Торрес сообщил, что команда не полетит в Италию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса. Игра должна состояться в четверг, 12 марта.

— Если ситуация не изменится, «Хетафе» не полетит в Италию на матч, — цитирует Onda Cero Торреса. — Мы обратились в УЕФА с просьбой найти альтернативу. Не хотим лететь в эпицентр коронавируса. Cамым разумным было бы отложить встречу. Если нас дисквалифицируют, пусть будет так. Не собираюсь рисковать здоровьем команды.