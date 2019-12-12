«Хетафе» — «Краснодар»: составы команд. Крицюк — в воротах, Сафонов в запасе
19:43
Стали известны составы «Хетафе» и «Краснодара» на матч группового турнира Лиги Европы. Место в воротах гостей займет Станислав Крицюк. Основной голкипер Матвей Сафонов остался в запасе.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Джейсон, Арамбарри, Максимович, Куку, Анхель, Мата.
Запасные — Чичисола, Бруно, Портильно, Оливейра, Молина, Тимор, Кенеди.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев, Берг.
Запасные — Сафонов, Скопинцев, Ольссон, Намли, Уткин, Камболов, Стоцкий.
Игра начнется в 20.55 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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