Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить обидчика «Ростова», ЛАСК выбил «Спортинг»

Состоялись матчи четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

«Тоттенхэм» обыграл «Маккаби» из Хайфы (7:2). Израильский клуб на предыдущей стадии победил «Ростов». Хет-трик в составе «шпор» сделал Харри Кейн. Австрийский ЛАСК на выезде обыграл «Спортинг» и также завоевал путевку в групповой этап. Жеребьевка пройдет 2 октября.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия) — 1:4 (1:1)

Голы: Траунер, 14 (0:1). Тиагу Томаш, 42 (1:1). Рагуж, 58 (1:2). Михорль, 65 (1:3). Грубер, 69 (1:4).

Удаление: Коатес (Спортинг), 63.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

1 октября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

«Тоттенхэм» (Англия) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 7:2 (4:1)

Голы: Кейн, 2 (1:0). Чери, 17 (1:1). Лукас Моура, 21 (2:1). Ло Сельсо, 37 (3:1). Ло Сельсо, 40 (4:1). Рукавица, 52 — с пенальти (4:2). Кейн, 56 — с пенальти (5:2). Кейн, 74 (6:2). Алли, 90+1 — с пенальти (7:2).

«Тоттенхэм»: Харт, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Хейбьерг (Сиссоко, 62), Уинкс, Ло Сельсо (Алли, 46), Лукас Моура, Кейн (Регилон, 75), Бергвайн.

Судья: Бюке (Франция).

1 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».