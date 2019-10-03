Херрманн спас «Боруссию» от поражения в матче с «Истанбулом»

«Истанбул Башакшехир» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:1.

В составе «Башакшехир» гол забил Эдин Вишча. Патрик Херрман спас немецкий клуб от поражения в компенсированное время.

В другом матче дня «Вольфсберг» и «Рома» победителя не выявили — 1:1

Лига Европы

Группа J

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Боруссия М» (Германия) — 1:1 (0:0)

Голы: Вишча, 55 (1:0). Херрманн, 90+1 (1:1).

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Шкртел, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Алексич (Окечукву, 46), Вишча, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи (Мехмет Топал, 89), Гульбраннсен, Кривелли (Элиа, 78).

«Боруссия М» (Германия): Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 76), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер (Херрманн, 64), Закария, Нойхаус, Плеа (Раффаэл, 46), Эмболо, Тюрам.

Предупреждения: Шкртел, 14. Жуниор Кайсара, 25. Эмболо, 40. Эльведи, 53. Крамер, 64. Херрманн, 84. Гульбраннсен, 86.

Судья: Аттуэлл (Англия).

3 октября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».

Лига Европы

Группа J

«Вольфсберг» (Австрия) — «Рома» (Италия) — 1:1 (0:1)

Голы: Спинаццола, 27 (0:1). Линдль, 51 (1:1).

«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль (Шмербек, 88), Рицмайер (Верницниг, 90+2), Шмид, Ляйтгеб, Вайссман (Шмидт, 81), Ньянгбо.

«Рома» (Италия): Миранте, Фасио, Сантон, Спинаццола (Коларов, 80), Манчини, Пасторе (Антонуччи, 77), Кристанте (Верету, 82), Диавара, Дзаньоло, Калинич, Клайверт.

Предупреждения: Золльбауэр, 19. Кристанте, 32. Дзаньоло, 54. Диавара, 66. Клайверт, 84.

Судья: Мартинш (Португалия).

3 октября. Грац. Стадион Грац Либенау.

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