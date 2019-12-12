Хердур Магнуссон: «ЦСКА нет никаких оправданий»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом». Армейцы потеряли шансы на выход из группы.

— Конечно, мы хотим выиграть, — цитирует защитника Магнуссона. — У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над «Эспаньолом для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью. Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас.

Эспаньол — ЦСКА

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