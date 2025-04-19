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Сегодня, 01:27

Хайкин после победы над «Лацио» опубликовал детскую фотографию в футболке «Ромы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин после победы над «Лацио» (1:3, пен. — 3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы опубликовал фотографии с матча и детский снимок в футболке «Ромы».

«ВАУ! Незабываемая ночь в Риме. Мы заставили Норвегию гордиться! Спасибо за вашу поддержку. Даешь полуфинал! Вперед», — написал Хайкин в соцсети.

В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.

Никита Хайкин.Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин получил фантастическую оценку за победу над «Лацио» в ЛЕ

Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
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