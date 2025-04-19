Хайкин после победы над «Лацио» опубликовал детскую фотографию в футболке «Ромы»

Российский голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин после победы над «Лацио» (1:3, пен. — 3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы опубликовал фотографии с матча и детский снимок в футболке «Ромы».

«ВАУ! Незабываемая ночь в Риме. Мы заставили Норвегию гордиться! Спасибо за вашу поддержку. Даешь полуфинал! Вперед», — написал Хайкин в соцсети.

В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.