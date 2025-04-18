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Сегодня, 02:21

Хайкин после победы над «Лацио» обратился к российским болельщикам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Хайкин.
Фото Reuters

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин после победы над «Лацио» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы обратился к болельщикам из России.

— Следующая игра с «Тоттенхэмом»? Я не знал, вот вы меня просветили, — сказал Хайкин в эфире Okko. — Вау, будет классно. У них новый стадион, и мы уже играли против этого тренера несколько лет назад, когда он возглавлял «Селтик». Поэтому, насколько мне известно, тактика его не поменялась, и да, будет весело.

— Можешь передать привет болельщикам из России?

— Всем нашим привет, спасибо, что болеете за меня, мне очень приятно, и ваши сообщения, и поддержка. Дай бог всем здоровья, и ждите нас в полуфинале.

«Буде-Глимт» в 1/2 финала Лиги Европы сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.

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Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лацио
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