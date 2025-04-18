Хайкин — о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Это историческое событие для всего норвежского футбола»

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал победу над «Лацио» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это грандиозно. Мы очень счастливы. Это историческое событие не только для «Буде-Глимт», но и для всего норвежского футбола. Мы очень рады выходу в полуфинал. Я был зол из-за упущенных моментов, но вы знаете, что это неотъемлемая часть футбола, и именно за это мы его любим. Я доверился своему чутью при отбивании пенальти. Даже после того как я отразил удар Кастельяноса, я не понял, что мы выиграли, но потом увидел, что ребята бегут, и тоже побежал», — цитирует Хайкина пресс-служба УЕФА.

17 апреля «Буде-Глимт» обыграл «Лацио» (3:1, пен. — 3:2). 29-летний россиянин отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти.

В полуфинале Лиги Европы норвежская команда сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч состоится 1 мая, а ответный — 8-го.