Хави: «Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм матча с «МЮ» сложился бы иначе»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что с Гави и Педри команда иначе сыграла бы с «Манчестер Юнайтед».

Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы и покинул турнир. Педри пропускал игру из-за травмы, Гави — в связи с перебором желтых карточек.

«Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия. Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника. Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» под руководством Хави выиграла всего 4 игры в 16 еврокубковых матчах. Команда принимала участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.