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Хави: «Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм матча с «МЮ» сложился бы иначе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что с Гави и Педри команда иначе сыграла бы с «Манчестер Юнайтед».

Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы и покинул турнир. Педри пропускал игру из-за травмы, Гави — в связи с перебором желтых карточек.

«Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия. Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника. Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» под руководством Хави выиграла всего 4 игры в 16 еврокубковых матчах. Команда принимала участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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