Хави считает, что «Барселона» недостаточно эффективно сыграла против «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями после матча с «Наполи» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Одного гола было недостаточно для футбола, который мы показали, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Нам нужно было быть более эффективными. Теперь нам нужно отправиться в Неаполь и победить, играя так же, но забивая, когда мы получаем шансы.

Ферран Торрес очень требователен к себе. Пусть пока только один гол при нескольких упущенных моментах, я знаю, что процент реализации будет расти. И я сделаю акцент на этом в общении с ним".

В составе «Наполи» отличился Петр Зелиньски. У «Барсы» с пенальти забили Ферран Торрес. Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.