Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:47

«Барселона» показала свой лучший футбол в сезоне». Хави — о победе над «Наполи»

Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Наполи»
Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Instagram

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда показала лучший свой футбол в сезоне.

«Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне. Мы стремились доминировать, и у нас это получилось! Я очень долен футболом, который мы показали. Результат по делу. Мы на верном пути», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Политано, 46) Эльмас Руис (Гулям, 74) Зелиньски (Мертенс, 74) Осимхен (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс (Гави, 62) Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Траоре (Дембеле, 75) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90+3’
Судьи
Карасев (Москва)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033373--napoli-vs-barcelona/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Одоевский оценил свою игру против «Бетиса»
«Бетис» — «Зенит»: Гол Чистякова отменен после вмешательства ВАР на 90-й минуте
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Политано назвал причину поражения «Наполи» от «Барселоны»
«Будем так играть — и большие результаты придут!» Альба — о победе над «Наполи»
Одоевский оценил свою игру против «Бетиса»
«Использовали самый атакующий арсенал игроков, который был». Семак — после вылета из Лиги Европы
Данил Круговой: «Сегодня у «Зенита» получилось абсолютно все, кроме забитого мяча»
Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для выхода в 1/8 финала Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Будем так играть — и большие результаты придут!» Альба — о победе над «Наполи»

Политано назвал причину поражения «Наполи» от «Барселоны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости