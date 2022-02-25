Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда показала лучший свой футбол в сезоне.

«Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне. Мы стремились доминировать, и у нас это получилось! Я очень долен футболом, который мы показали. Результат по делу. Мы на верном пути», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.