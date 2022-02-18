Хави: «Дембеле превратит свист в аплодисменты»

Хави отреагировал на свист фанатов в адрес Дембеле в матче с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу свиста болельщиков в адрес форварда Усмана Дембеле в матче Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Усман превратит свист в аплодисменты, учитывая свою игру. Потому что в этом матче он показал футбол, который люди хотят видеть. Он превратит свист в аплодисменты», — цитирует Хави As.