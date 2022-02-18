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Сегодня, 10:56

Хави: «Дембеле превратит свист в аплодисменты»

Хави отреагировал на свист фанатов в адрес Дембеле в матче с «Наполи»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу свиста болельщиков в адрес форварда Усмана Дембеле в матче Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Усман превратит свист в аплодисменты, учитывая свою игру. Потому что в этом матче он показал футбол, который люди хотят видеть. Он превратит свист в аплодисменты», — цитирует Хави As.

Ответная игра команд пройдет в Неаполе 24 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Напомним, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

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