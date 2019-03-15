Хавьер Кальеха: "Вильярреал" убил интригу двумя забитыми мячами"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха после победы над "Зенитом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что выйти в четвертьфинал было труднее, чем могло показаться.
- На деле все было гораздо труднее, чем могло показаться, - цитирует официальный сайт УЕФА Кальеху. - Мы знали, как играть в этом противостоянии и многое сделали хорошо. Мы добились положительного результатата в первом матче и убили интригу двумя забитыми мячами в ответной встрече.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000992/match=2026916/index.html
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