Хавьер Кальеха: "Вильярреал" убил интригу двумя забитыми мячами"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха после победы над "Зенитом"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что выйти в четвертьфинал было труднее, чем могло показаться.

- На деле все было гораздо труднее, чем могло показаться, - цитирует официальный сайт УЕФА Кальеху. - Мы знали, как играть в этом противостоянии и многое сделали хорошо. Мы добились положительного результатата в первом матче и убили интригу двумя забитыми мячами в ответной встрече.