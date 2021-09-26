Хавбек «Легии» начал есть после жесткого подката прямо во время матча. Видео
Полузащитник «Легии» Бартош Слиш прямо во время матча 9-го тура чемпионата Польши против «Ракува» (2:3) съел что-то похожее на шоколадку.
Эпизод произошел в первом тайме, когда 22-летний хавбек бежал на скорости. Его сбили в жестком подкате, однако он довольно быстро оправился, после чего достал откуда-то лакомство и начал есть.
Напомним, что «Легия» — соперник «Спартак» по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче польская команда победила красно-белых со счетом 1:0.
Emocje? ?— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 25, 2021
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