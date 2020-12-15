Хавбек киевского «Динамо» Буяльский: «У «Брюгге» очень хорошая команда, они дважды обыграли «Зенит»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал «Брюгге».

«Брюгге» — хороший жребий. Мы неплохо знаем эту команду, с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не поменялось. О силе соперника и говорить не стоит — это действующий чемпион Бельгии. Он и сейчас лидирует в чемпионате страны. У «Брюгге» очень хорошая команда. Они дважды обыграли «Зенит». Если бы в выездном матче с «Лацио» им немного больше повезло в концовке, когда мяч попал в перекладину, то они и вовсе вышли бы в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Буяльского официальный сайт УЕФА.