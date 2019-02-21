Хасан Кабзе: "В ответном матче шансы "Зенита" и "Фенербахче" равны"

Форвард сборной Турции и "Рубина" Хасан Кабзе считает, что шансы "Зенита" и "Фенербахче"​ на выход в 1/8 финала Лиги Европы равны. В первой встрече турецкая команда выиграла с минимальным счетом (1:0).

– Считаю, что "Зенит" мог выиграть в первом матче, если бы Роберт Мак забил с 11-метровой отметки, – цитируют "Известия" Кабзе. – "Фенербахче" сейчас очень нестабилен: сегодня команда выиграла, а завтра проиграла. В ответном матче шансы равны. "Зенит" более дисциплинированная команда, которой руководит хороший тренер Сергей Семак, поэтому я отдаю небольшое предпочтение питерцам.

"Зенит" – "Фенербахче": 1/16 финала Лиги Европы, 21 февраля 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 20.55 (время московское)